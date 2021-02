Eigenverantwortung wird großgeschrieben: Die Baunach-Allianz kann auch für 2021 wieder 100 000 Euro für Kleinprojekte zur Verfügung stellen. Das Regionalbudget soll eine aktive und eigenverantwortliche ländliche Entwicklung unterstützen. Projekte, die die regionale Identität stärken oder die Lebensverhältnisse vor Ort verbessern, können Zuschüsse beantragen, teilt der Verband mit.

Kleinvieh macht auch Mist: Das war schon 2020 die Devise. 34 Anträge wurden gestellt, davon 24 Projekte umgesetzt. Die 100 000 Euro, zum Großteil vom Amt für Ländliche Entwicklung eingeworben, kamen überall dort zum Einsatz, wo die Umsetzung von Kleinprojekten in Eigeninitiative erfolgte. So ist etwa der Naturlehrpfad in Gerach um ein Kneipp-Becken reicher. Dorfmitten und Spielplätze in Baunach , Junkersdorf, Rabelsdorf, Untermerzbach und Gerach wurden erweitert oder neugestaltet. In Baunach wurden Stromkästen mit historischen Bildern, passend zum Stadtrundgang, verschönert.

Antragsschluss 15. Februar

Projektträger (Vereine, Privatpersonen, Kleinunternehmen und Kommunen) können ihre Anträge noch bis zum 15. Februar 2021 einreichen. Das Regionalbudget gilt für die Kommunen der VG Ebern, der VG Baunach und Untermerzbach. Gefördert werden 80 Prozent der Nettokosten, maximal jedoch 10 000 Euro. Ein Kleinprojekt darf höchstens 20 000 Euro kosten. Der Projektabschluss erfolgt bis spätestens 30. September. Flyer, Info s und Antragsunterlagen unter www.baunach-allianz.de/unsere-projekte/regionalbudget.