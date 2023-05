Erzbischof em. Ludwig Schick hat die restaurierte Laurenzikapelle auf dem Kaulberg gesegnet und als Mahnmal gegen den Krieg und für den Frieden bezeichnet.

Die kleine Kapelle war am 22. Februar 1945 bei einem Bombenangriff zerstört worden. „ Krieg fällt nicht vom Himmel und kommt nicht aus der Hölle. Krieg wird von Menschen gemacht. Politische Machtgier und menschliche Dummheit sind die Ursachen für jeden Krieg “, sagte Schick am Freitag in seiner Predigt. „Jeder von uns muss sich zum Frieden bekennen, für ihn arbeiten und für ihn beten. Dann können Krieg , Not und Unheil überwunden werden.“ Auch dafür stehe die Laurenzikapelle auf dem Kaulberg.

Wichtige Rolle im Bistum

Schick wies darauf hin, dass der heilige Laurentius in der Geschichte des Bistums eine wichtige Rolle spiele. Auf dem Kaisergrab im Dom ist die Legende dargestellt, wie er einen kostbaren Kelch in die Waagschale wirft und so den heiligen Heinrich aus der Unterwelt rettet.

Eine andere Darstellung zeigt ihn am Grab des heiligen Otto in der Michaeliskirche. „Laurentius rettet vor dem Bösen, vor Lieblosigkeit, Lüge und Falschheit und weist auf das hin, was Jesus getan und gelehrt hat: die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Ein Leben in der Nachfolge Christi macht frei und friedlich. Wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt etwas nicht mit dem christlichen Leben und der Einstellung zu unserem Glauben“.

Viel Liebe und Eigenleistungen

Schick dankte auch dem Verein zur Erhaltung der Laurenzikapelle, dessen rund 120 Mitglieder unter Vorsitz von Georg Motschenbacher sich mit viel Liebe und ehrenamtlichen Eigenleistungen engagieren.

Die Sanierung und Neugestaltung des Chorraumes durch den Bamberger Künstler Albert Ultsch wurde vom Erzbistum Bamberg bezuschusst. Die Kapelle wurde 1425 als Antonikapelle erstmals urkundlich erwähnt und 1629 als Laurenzikapelle neu geweiht. Nach der Zerstörung 1945 wurde sie 1954 durch Weihbischof Artur Michael Landgraf neu geweiht. Heute wird sie für Gottesdienste zu besonderen Anlässen, im Advent, für Kreuzweg- und Maiandachten genutzt. red