Bei der VHS Bamberg Stadt startet am Montag, 8. Februar, um 9.30 Uhr der Online-Kurs "Wir haben keine Problemzonen". Kräftigende Übungen für Bauch, Beine, Po, Stretching und Entspannung stehen auf dem Programm. Am Dienstag, 9. Februar, 10 bis 11.30 Uhr, sind noch Plätze frei in "Online: Yoga Pränatal" sowie in " Yoga für Fortgeschrittene" von 9.45 bis 11 Uhr. Anmeldungen unter www.vhs-bamberg.de oder unter Telefon 0951/871108. red