Obwohl aufgrund der demographischen Entwicklung und der Umsetzung des Arbeitszeitgesetzes viele Arztstellen in Deutschland unbesetzt bleiben, ist die Zahl der Medizinstudienplätze in den letzten Jahren eher rückläufig.

Der bereits bestehende Ärztemangel wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen, da die Mehrzahl der niedergelassenen Ärzte über 50 Jahre alt ist. Erschwerend kommt hinzu, dass es nicht nur zu wenige Studienplätze gibt, sondern dass ein hoher Numerus clausus (NC) als zusätzliche Hürde vor dem Medizinstudium genommen werden muss.

Leider werden dadurch viele Abiturienten , die diesen Notendurchschnitt nicht erreichen, von ihrem Traumstudium abgehalten.

Unter dem Motto „Medizinstudium trotz Numerus clausus“ findet deshalb am Mittwoch, 14. Juni, um 16 Uhr im Haus des Handwerks, Schillerplatz 4 (Hinterhof) in Bamberg , der seit vielen Jahren vom Ärztlichen Kreisverband Bamberg veranstaltete Informationsabend für Gymnasiasten statt.

Durch den Abend führt Frederick Reichenbächer, Facharzt am Klinikum Bamberg . Außerdem berichten junge Ärztinnen und Ärzte über ihre Erfahrungen an den jeweiligen Studienorten. Auch die Möglichkeit, den Arztberuf an einer privaten Universität zu ergreifen, wird vorgestellt. Darüber hinaus werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Wartezeiten auf ein Studium sinnvoll genutzt werden können – und damit auch die Ausbildung in einem medizinischen Beruf. Die Veranstaltung ist kostenlos. red