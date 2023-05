Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 begannen diese damit, ihre Gegner, zu denen auch die Gewerkschaften gehörten, auszuschalten. Gewerkschafter wurden ohne Angabe von Gründen verhaftet, aus ihren Wohnungen verschleppt oder auf offener Straße verprügelt.

Der 2. Mai 1933 markierte den vollständigen Zusammenbruch der deutschen Gewerkschaftsbewegung . An diesem Tag besetzten die Schlägertruppen der SA und SS in ganz Deutschland die Gewerkschaftshäuser des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) und seiner Gewerkschaften.

Opfer von Folter und Mord

In den darauffolgenden zwölf Jahren wurden tausende Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in Gefängnisse und Konzentrationslager gesperrt, viele wurden Opfer von Folter und Mord. Das ehemalige Bamberger Gewerkschaftshaus – das heutige Salino – war eines der von den Nationalsozialisten besetzten Häuser. Daher wurde dort eine Gedenktafel angebracht und am 2. Mai enthüllt. Für eine würdevolle Umrahmung der Veranstaltung sorgten Beiträge des DGB Oberfranken, der DGB Jugend Oberfranken, von ver.di Oberfranken-West sowie der Stadt Bamberg : Worte des Gedenkens, jedoch auch der Mahnung, dass sich die Geschichte keinesfalls wiederholen dürfe. red