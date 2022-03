Auf der Unteren Brücke soll bekanntlich probeweise eine Freischankfläche betrieben werden. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 23. Februar beschlossen. „Die gastronomische Nutzung der Unteren Brücke ist ein wichtiger Baustein für eine verträgliche Nachtruhe der Bewohnerinnen und Bewohner in der Innenstadt“, sagt Oberbürgermeister Andreas Starke . Die Rahmenbedingungen für eine solche Nutzung stehen nun fest und die Gastronomen sind eingeladen, sich dafür zu bewerben. Dazu hat die Stadtverwaltung ein sog. Interessenbekundungsverfahren unter den Gastronomiebetrieben gestartet, welches bereits zum 11. März abgeschlossen sein soll.

Die Freischankfläche soll beidseitig erfolgen und ist in der Zeit vom 15. April bis zum 15. Oktober geplant. Die Betriebszeiten sind von Sonntag bis Donnerstag maximal bis 22 Uhr und am Freitag und Samstag bis 23 Uhr festgelegt.

Die Gastronomen können sich bis 11. März bewerben. In seiner Sitzung am 30. März soll der Stadtrat eine Auswahlentscheidung unter den eingegangenen Interessenbekundungen treffen, so der Zeitplan. Die Rahmenbedingungen für das Interessenbekundungsverfahren finden Interessierte unter www.stadt.bamberg.de/interessenbekundungsverfahren. red