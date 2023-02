Schneller als geplant muss die Ganztagsbetreuung für Priesendorf und Lisberg umgestellt werden. In einer Klausurtagung hatten die Gemeinderäte beider Kommunen ein langfristiges Konzept erarbeitet. Hier werden auch Randzeiten, der Freitagnachmittag und die Ferien berücksichtigt.

Derzeit wird in Priesendorf die OGGS (Offene Ganztagsgrundschule) praktiziert, das heißt, an den regulären Unterricht schließt sich ein freiwilliges Angebot eines Trägers an, in Lisberg gibt es zudem einen Hort. Dort hat der Träger nun angekündigt, aus Personalgründen nur noch bis zu den Sommerferien den Hort betreiben zu können.

Eine Zusammenführung an einem Standort würde die Personalfrage entschärfen.

So schnell könnte aber das neue Konzept kooperativer Ganztag nicht umgesetzt werden, weshalb im kommenden Schuljahr zunächst die OGGS weitergeführt werden soll. Erweiterte Angebote für Rand- und Ferienzeiten könnten ergänzend nach Bedarf angeboten werden.

Deshalb haben mittlerweile beide Gremien zum Übergang die OGGS am Standort Priesendorf beschlossen. Eine allgemeine Informationsveranstaltung soll nach der Schulverbandssitzung (Anfang März) stattfinden.