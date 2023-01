Aufgrund der großen Nachfrage gibt es für das Programm von Martina Schwarzmann einen Zusatztermin. Das Publikum darf sich jetzt am Donnerstag, 2. Februrar, und am Freitag, 3. Februar, um jeweils 20 Uhr in der Konzerthalle (Mußstraße 1, 96047 Bamberg ) auf die bayerische Powerfrau freuen.

Martina Schwarzmann gehört schon längst zur Elite der deutschen Kabarett-Szene. Ein schönes Leben zu haben, das ist doch ganz einfach. Da bäckt man einen Kuchen und danach isst man ihn auf. Zwischendrin wird noch ein bisschen was erlebt und ein bisschen gearbeitet. So schaut der Tag von Martina Schwarzmann aus.

Plärren gehört dazu

Manchmal wird ein bisschen rumgeplärrt und gelästert, mal über die minderjährigen Mitbewohner, manchmal auch über den volljährigen Bewohner des Bauernhofs, der der Lebensmittelpunkt der Künstlerin, einfachen Hausfrau und vierfachen Mutter ist. Möchte man es ruhiger haben, muss man nur das Richtige kochen. Denn wenn alle den Mund voll haben, ist es mal ganz kurz leise. Nachts ist es auch so ganz ruhig. Dann hört Martina im Bad, wie sich die Silberfischerl über ihren Körper unterhalten.

Wenn Martina nicht gerade ihre wilden Kinder bändigt oder ihrem Mann auf dem Acker hilft, dann sitzt sie manchmal da und schaut, das ist auch schön. Denn wenn man „g’scheit schaut, dann sieht man immer was, worüber man mal dringend ein Lied schreiben sollte“. So wie über den eingetrockneten Frosch, aus dem sie mit Hilfe einer Schnur einen Teebeutel bastelt – falls der Storch mal vorbeikommt, damit man ihm was Passendes anbieten kann.

Weitere Infos zum Programm und zur Künstlerin gibt es unter martina-schwarzmann.de.Der Kartenvorverkauf läuft über den BVD-Kartenservice, Lange Straße 39/41, 96047 Bamberg , Tel. 0951/98082-20 oder online unter eventim.de oder bvd-ticket.de. red