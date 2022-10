Der Blasmusikverein Bischberg lädt ein zu einem bunten, gemeinschaftlichen Herbstkonzert unter dem Motto „Schnapsdorf trifft Bierdorf“.

Das Schnapsdorf ist das durch zahlreiche Schnapsbrennereien bekannte badische Städtchen Mösbach, dessen Musikverein „Harmonie Mösbach“ nun bei den Bischbergern gastiert.

Lang erwarteter Gegenbesuch

Vor drei Jahren hatten die Mösbacher die BMV-Musiker eingeladen, da sie eine Gastkapelle aus dem fränkischen „Bierland“ suchten. Das damalige Gemeinschaftskonzert war extrem erfolgreich. Leider musste der Gegenbesuch der Badener aufgrund der Pandemie immer wieder verschoben werden. Nun aber ist es endlich so weit.

Der klanggewaltige Musikverein aus Mösbach reist mit fast 50 Musikern nach Oberfranken und präsentiert im ersten Teil des Konzerts traditionelle und konzertante Blasmusik.

Nach der Pause bieten die Bischberger bekannte Melodien aus dem Unterhaltungsbereich und aus Musicals. Beste Unterhaltung ist also garantiert. Für das leibliche Wohl ist in der Pause ebenfalls gesorgt.

Das Konzert findet am Samstag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr in der Mittelschule in Bischberg statt.

Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse zu zehn Euro für Erwachsene und sechs Euro für Jugendliche. Kinder bis 12 Jahren haben freien Eintritt. red