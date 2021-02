Zu einem Unfall, der zur Verletzung einer Fußgängerin führte, sucht die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt noch Zeugen. Am Freitagvormittag, gegen 10 Uhr, überquerte die 54-jährige Fußgängerin in der Oberen Königstraße die Fahrbahn und wurde dabei von einem VW Up angefahren. Dieser war kurz zuvor vom Fahrbahnrand losgefahren. Die 54-jährige Bambergerin wurde verletzt und musste im Klinikum behandelt werden.