Ex-Fußballer Mario Basler kommt am Mittwoch, 26. Oktober, um 20 Uhr mit seinem Programm „Basler brennt“ in den Kulturboden nach Hallstadt (An der Marktscheune 1).

In einer Zeit, in der Fußballprofis so aufregend wirken wie Zimmerpflanzen, knallt Mario mit überhöhter Geschwindigkeit laut hupend über Deutschlands Bühnen. Wie hat schon sein alter Trainer Ottmar Hitzfeld gesagt: „Mario hat einfach die Gabe, Menschen zu unterhalten.“

Basler als Geschichtenerzähler

Mario Basler war nicht nur ein Ausnahme-Fußballer und Freistoß-Künstler, er ist auch ein grandioser Geschichtenerzähler. Wenn Mario anfängt zu erzählen, gibt es oft kein Halten mehr, denn Mario erzählt, wie er gespielt hat – mit ganz viel Leidenschaft. Und er hat viel zu erzählen.

Kein Wunder, denn Mario liebte nicht nur Fußball, er liebte es auch, alles ein ganz klein wenig anders zu machen als der Rest der Fußballwelt.

Alle, die Mario zum ersten Mal auf der Bühne erleben, merken schnell: Hier ist jemand unterwegs, der nicht nur das Fußball-Spiel liebt, hier ist jemand, der auch seine Fans liebt. Und genauso wie zu seiner aktiven Zeit auf dem Platz, kann man sich auch heute nie ganz sicher sein, was als Nächstes passieren wird.

Einlass im Kulturboden ist um 19 Uhr. Mario Basler steht dann ab 20 Uhr auf der Bühne .

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online, z.B. unter eventim.de oder reservix.de. red