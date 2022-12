Mit großem Engagement setzt sich Sophie von Dobschütz gemeinsam mit den Initiatorinnen Yvonne Tausche und Holger Tanzberger dafür ein, ein Netzwerk zum Schutz für Kinder aufzubauen. In Kombination mit Selbstbehauptungskursen sieht das Konzept auch vor, Ladenlokale, Restaurants, Büchereien, Praxen etc. dafür zu gewinnen, dass sie Kindern Schutz bieten, die sich bedroht fühlen.

Über Kindergärten und Schulen sollen die Kinder dann darüber informiert werden, wo sie Unterstützung finden können, wenn sie zum Beispiel von größeren Kindern bedroht werden, sich nicht nach Hause trauen oder ihr Handy, Geld oder Busticket verloren haben.

Die Schutzinseln erkennt man deutlich an dem Aufkleber „Schutzinsel – wir helfen dir“, die die ausgewählten Orte gut sichtbar an ihre Schaufenster oder Räumlichkeiten anbringen.

Neue Partnerschaften

Die Inklusionskaufhäuser „KreisLauf-Kaufhaus“ sind als Zufluchtsort ideal, denn als Betriebe der gemeinnützigen GmbH der Laufer Mühle haben sie das Helfen seit Jahrzehnten fest in ihrem Konzept verankert. Neben der Bamberger Anlaufstelle in der Pödeldorfer Straße haben sich auch ModeMachtMut in der Luitpoldstraße und die Schwester-Kaufhäuser KreisLauf-Kaufhaus Eckental, Herzogenaurach und Neustadt/Aisch sowie der LebensMittelPunkt in Höchstadt der Aktion angeschlossen. red