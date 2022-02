Vor fünf Jahren, am 13. Februar 2017, fand am Gabelmann die erste Bamberger Mahnwache Asyl statt. Auslöser waren die ersten Abschiebeflüge nach Afghanistan, auch aus Bamberg wurden gut integrierte junge Männer in das kriegsgebeutelte Land abgeschoben. Die Angst unter den verbleibenden Afghanen war groß. Das Netzwerk Bildung und Asyl, die Interreligiöse Fraueninitiative und Betroffene wollten mit der Mahnwache Asyl kurzfristig einen Ort schaffen, an dem öffentlich auf die Situation hingewiesen werden kann.

Laut Veranstalter dürften es mittlerweile weit über 200 Mahnwachen Asyl sein, die seitdem stattgefunden haben. Geflüchtete haben von ihren Erfahrungen berichtet, Künstlerinnen und Künstler haben mit Musik, Poesie und Literatur einen Spiegel vorgehalten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Aktive in der Flüchtlingsarbeit haben Hintergründe aufgezeigt und genau hingeschaut, öffentliche Personen aus Gesellschaft, Religionsgemeinschaften und Politik haben ihre Solidarität bekundet und ihre Stimme für faire Asylverfahren und eine humane Flüchtlingspolitik stark gemacht.

Das Mahnwachen-Team ist mittlerweile größer geworden, berichten die Initiatoren. Weiterhin dabei ist das Netzwerk Bildung und Asyl und die Interreligiöse Fraueninitiative, dazu gekommen sind der Verein Freund statt fremd, die Koordinierungsstelle für die Flüchtlingsbegleitung im Evang.-Luth. Dekanatsbezirk Bamberg , die Seebrückengruppe und die Amnesty Hochschulgruppe Bamberg .

Pfarrerin Mirjam Elsel, Mitinitiatorin: „Dass in Bamberg so viele Menschen regelmäßig zusammenkommen und sich für den Schutz und die Rechte von Geflüchteten einsetzen, ist eine große Bereicherung und ein wichtiges Zeichen für eine solidarische Stadtgesellschaft.“

Am Montag, 14. Februar, wird bei der Mahnwache auf dem Maxplatz an die fünf Jahre erinnert. Dabei sind viele Menschen, die die Mahnwache Asyl geprägt haben. Künstlerisch gestaltet wird die Mahnwache von den Musikern Florian Ball und Jonas Ochs und dem Schauspieler Martin Neubauer. red