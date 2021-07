Zu einem Ladendiebstahl wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bamberg-Land am Samstagnachmittag gerufen. Hier hatte 39-jähriger Kunde im Edeka-Einkaufsmarkt in der Bamberger Straße insgesamt fünf Flaschen hochprozentigen Alkohol in einer Tasche verstaut und dann ohne zu bezahlen den Kassenbereich passiert. Er wurde vom Personal angehalten. Das Diebesgut im Gesamtwert von 95 Euro wurde sichergestellt.