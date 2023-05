Eine Führung für Kinder und eine weitere zu den Gemälden auf Schloss Weissenstein werden am Pfingstwochenende angeboten.

Am Freitag, 26. Mai, findet um 14.30 Uhr eine Führung für fünf bis zwölf Jahre alte Kinder statt. Gemeinsam wird das Treppenhaus erkundet, das Begrüßungszeremoniell nachgespielt, ein Menuett getanzt und noch allerhand Kurioses aus der Zeit von vor 300 Jahren erzählt.

Die beliebte Führung „la mia galleria pommersfeldiana“ durch die Gemäldegalerie von Schloss Weissenstein in Pommersfelden kann am Pfingstmontag, 29. Mai, um 14 Uhr besucht werden. Der Kurfürst Lothar Franz von Schönborn war von einer regelrechten Sammelleidenschaft befallen und das zeigt sich bis heute in dieser großartigen Gemäldegalerie Alter Meister. In der Großen Galerie hängen die Bilder wie vor 300 Jahren symmetrisch in der sogenannten Petersburger Hängung. Was wurde in der Zwischenzeit verändert und was ist gleichgeblieben?

Anmeldung für beide Führungen telefonisch unter 09548/ 9818- 0. red