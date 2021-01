Bei der Kontrolle eines BMW am Montagnachmittag auf der A 70 im Bereich der Ausfahrt Scheßlitz legte der 42-jährige Fahrer einen moldawischen Führerschein vor. Da er bereits mehrere Jahre in Deutschland wohnt, hätte er den Führerschein in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Dies hatte der Mann versäumt, weswegen die Weiterfahrt untersagt und Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet wird.