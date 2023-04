Arno Therré, im Vorfeld von der Vorstandschaft zum Versammlungsleiter be-stimmt, begrüßte eine überschaubare Zahl von Mitgliedern im Vereinsheim zur Jahreshauptversammlung. Trotz Corona, das Einnahmen aus Veranstaltungen weitgehend verhindert hatte, und trotz der immens angestiegenen Preise für Aufwendungen in allen Bereichen stellt sich die finanzielle Situation des Phönix noch positiv dar. Durch gesunkene Mitgliederzahlen im Erwachsenenbereich können die laufenden Kosten allein durch Mitgliedsbeiträge jedoch nicht mehr getragen werden.

In seinem Bericht als Sportvorsitzender ließ Christoph Schneider die vergangenen beiden Jahre bei den Schülermannschaften und der ersten und zweiten Mannschaft Revue passieren und gab Ausblicke in die Zukunft. So soll beispielsweise in Zusammenarbeit mit dem TSV Hirschaid in diesem Jahr unter Trainer Elmar Sauer eine Mädchenmannschaft ins Leben gerufen werden. Schneider dankte ausdrücklich allen Sponsoren sowie den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern , ohne die ein Vereinsleben gar nicht möglich ist. Eindringlich appellierte Sportvorsitzender Schneider dabei an eine Erneuerung des „Wir“-Gefühls.

Der Bericht von Dieter Karmann, Vorsitzender für Veranstaltungen, war geprägt vom Satz: „Auch große Vereine vor Ort wie der Phönix brauchen dringend Helferinnen und Helfer, damit unser Dorfleben nicht stirbt.“ Er verwies auf den „ Tanz in den Mai “ am Maifeiertag im Dorfgarten, den bald danach anstehenden Einsatz des Phönix im Ausschank beim Levi-Strauss-Fest, das Johannisfeuer und die im Spätherbst stattfindenden Phönix-Theatertage. Um den Verein weiterhin in einem soliden Fahrwasser halten zu können, wurde angesichts der immens gestiegenen Kosten für Wasser, Gas, Strom und Sportplatzpflege eine verträgliche Erhöhung der Mitgliedsbeiträge beschlossen.

Wahlen des Vorstands

Sodann übernahm Bürgermeister Michael den Posten des Wahlleiters und führte die Wahlen souverän durch. Diese erbrachten folgendes Ergebnis: Christoph Schneider bleibt noch zwei Jahre als Sportvorsitzender im Amt. Als Vorsitzende des Ressorts Veranstaltungen wurde Marie Rogner gewählt, als Vorsitzender für Öffentlichkeitsarbeit/Marketing Georg Bayer.

Philipp Behr zeichnet künftig als Vorsitzender für Finanzen verantwortlich und Linda Therré für die Verwaltung. Der Posten für Gebäude/Anlagen blieb weiterhin unbesetzt. Stattdessen sollen die anfallenden Aufgaben wie gehabt von einem „Arbeitskreis“ übernommen werden. Als Kassenprüfer wurden Benjamin und David Fischer in ihrem Amt bestätigt. red