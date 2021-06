Zwar konnten coronabedingt im Landkreis Bamberg am Feiertag keine Fronleichnamsprozessionen stattfinden, doch die Gläubigen in den einzelnen Pfarreien fanden Wege, ihre Wertschätzung für dieses Fest kundzutun. So zum Beispiel in Reckendorf, wo sich viele fleißige Hände frühmorgens am Fronleichnamstag trafen, um einen wunderschönen Blumenteppich in der Kirche zu gestalten (linkes Bild). Oder auch in Zapfendorf, wo Pfarreien-Blumenteppiche zu Fronleichnam eine lieb gewonnene Tradition sind. In Zeiten von Corona gab es diesmal zwar nur einen kleineren Teppich vor dem Haupteingang der Pfarrkirche (rechtes Bild). Aber er will ein Zeichen setzen, dass Corona zwar viel lahmlegt, man aber mit Glaube und Phantasie der Pandemie trotzen kann. Fotos: Enrico Gruber, Christine Enzi