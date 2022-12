Gute Nachrichten für den Landkreis: Entlang der Staatsstraße 2260 zwischen Herrnsdorf und Röbersdorf entsteht auf rund 2,5 Kilometern ein neuer Radweg . Damit Radler sicher unterwegs sein können, investieren die Gemeinde Frensdorf und der Markt Hirschaid über zwei Millionen Euro.

Förderung aus der Staatskasse

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter hat dafür laut einer Pressemitteilung eine Förderung des Freistaats Bayern zugesagt: „Im Radverkehr steckt ein riesiges Potenzial. Das Fahrrad ist auf kurzen bis mittleren Strecken meist das schnellste und kostengünstigste Verkehrsmittel. Zudem schont es das Klima und ist gut für die Gesundheit. Wir schieben den Radverkehr in Bayern deshalb kräftig an. Ich freue mich, dass wir diesen Radweg mit 1,58 Millionen Euro unterstützen können.“

Der Weg verläuft am südlichen Rand der Staatsstraße, kann in beiden Richtungen befahren werden und wird 2,5 Meter breit werden. Um den Radweg von beiden Fahrbahnseiten erreichen zu können, werden zwei neue Querungshilfen errichtet. Diese befinden sich am Anfang und am Ende der geplanten Strecke. red