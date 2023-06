13 Mitglieder der CWU Rattelsdorf haben sich in der Gastwirtschaft Derra in Rattelsdorf getroffen, um die Wählergemeinschaft nach 40 Jahren Kommunalpolitik aufzulösen. Der frühere Marktgemeinderat Andreas Schmittwolf begrüßte die Versammlungsteilnehmer und gab einen Rückblick über die gesamten Aktivitäten der freien Wählergemeinschaft seit deren Bestehen im Jahre 1984.

Antrag einstimmig angenommen

Nachdem die CWU bei der vergangenen Gemeinderatswahl im Jahr 2020 nicht mehr angetreten war und auch in Zukunft nicht mehr bei einer Gemeinderatswahl antreten wird, stellte Schmittwolf laut Pressemitteilung den Antrag , die freie Wählergemeinschaft zum 31. Juni aufzulösen. Der Antrag wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig angenommen. Da laut Satzung das verbleibende Restvermögen bei Auflösung gemeinnützig gespendet werden muss, stellte Mitglied Manfred Ullrich den Antrag , dieses an die katholische Kirchenstiftung Rattelsdorf zu spenden. Auch dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Schmittwolf erklärte, dass Manfred Reindl aufgrund seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Marktgemeinde zum Ehrenbürger ernannt werden sollte. Ein entsprechender Antrag an den Marktgemeinderat wird gemeinsam von Manfred Ullrich, Manfred Jungkunz und Andreas Schmittwolf gestellt. red