Von Buttenheim bis Rattelsdorf, von Burgwindheim bis Stadelhofen – im Landkreis Bamberg gibt es mehr als 3000 Straßen. Nur: Nach Frauen ist kaum eine benannt. Zum Internationalen Frauentag 2023 ruft der Soroptimist Club (SI) Würgau-Fränkische Schweiz mit einer Aktion dazu auf, das zu ändern. Frieda Kahn, Birgitta von Stiebar und Anna Knorr – noch nie gehört? Diese Frauen aus dem Bamberger Land hätten es verdient, mit einer Straße geehrt zu werden, finden die Mitglieder von SI Würgau-Fränkische Schweiz.

Mehr Frauen als Straßennamen

Mit einer Foto-Aktion macht der gemeinnützige Club auf einen Missstand aufmerksam: Frauen tauchen auf Straßenschildern zu selten auf. Während jede Stadt ihre Goethe- und Schillerstraße hat, obwohl die Herren meist nie dort waren, tauchen verdiente Frauen – ob aus Deutschland oder direkt aus der Region – überhaupt nicht auf. Derzeit seien nur sechs Straßen im Landkreis Bamberg nach realen Frauen benannt. Eine wissenschaftliche Studie, die der Frauenclub 2021 in Auftrag gegeben hat, belege: Im Landkreis sind es 27 Straßenschilder mit Frauennamen – die meisten davon weibliche Heilige. Bei Männernamen dagegen dominiere die Vielfalt: Hier würden Dichter, Pädagogen, Naturwissenschaftler, Geistliche, Bürgermeister und Männer der Wirtschaft im Straßenbild verewigt. 257 Männer-Namen sind es laut Frauenclub insgesamt im Landkreis – rund neunmal so viele wie Frauen .

In Bamberg-Stadt sei das Verhältnis ähnlich schlecht. Im neuen Wohngebiet Lagarde-Campus sollen nun aber Straßen auch an die Verdienste von Frauen erinnern: Zum Beispiel an die Politikerin Ellen Ammann, an die Bürgerrechtlerin Rosa Parks und an die Friedensforscherin Bertha von Suttner.

Im Landkreis gibt es laut dem SI Club jede Menge Kandidatinnen, die so eine Ehrung ebenfalls verdient hätten. Darunter zum Beispiel Brigitta von Stiebar, die letzte Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters von Schlüsselau, oder Frieda Kahn aus Hirschaid. Sie war die Tochter eines jüdischen Lehrers und wurde 1942 mit ihren Eltern deportiert. Es gebe noch deutlich mehr Frauen , die im Landkreis gelebt hätten und es wert seien, erinnert zu werden. Der Club fordert Bürgermeister und Gemeinderäte auf, Frauen in Zukunft bei der Benennung von Straßen mehr zu berücksichtigen. Tanja Rohr, Annette Schäfer