„Equal Pay 4.0 – gerechte Bezahlung in der digitalen Arbeitswelt“ lautete das Motto des Equal Pay Day (EPD) am Montag. Als internationaler Aktionstag für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern markiert er den Tag, bis zu dem Frauen länger arbeiten müssen, um auf das gleiche Gehalt zu kommen, das Männer bereits am Ende des Vorjahres erhalten. Die Entgeltlücke hat sich laut Statistischem Bundesamt von 19 Prozent auf 18 Prozent verringert. Dennoch bleibe noch viel zu tun, bis Lohngerechtigkeit erreicht sei. Rechnet man den Prozentwert in Tage um, arbeiten Frauen 66 Tage, vom 1. Januar bis zum 7. März, umsonst, heißt es in der Pressemitteilung der Gewerkschaft Verdi. Auf das Thema machen verschieden Aktionen in Bamberg aufmerksam. So präsentieren die Monitore in den Bussen des Bamberger ÖPNV die aktuellen Zahlen. Großflächenplakate in der Pödeldorfer und Hallstadter Straße setzen die Forderung des EPD bildlich um. red