Ein aggressiver 34-Jähriger hat am Freitagabend eine Frau in der Innenstadt verletzt und ihr Handy zerstört . Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls.

Die Frau hielt sich laut Polizeibericht gegen 19.45 Uhr am Bahnhof in der Ludwigstraße auf, als sie der ihr unbekannte Mann ansprach. "Nach bisherigen Erkenntnissen riss er ihr dann das Handy aus der Hand, und es kam zum Streit, in dessen Verlauf der 34-Jährige der Frau gegen den Oberschenkel trat und das Mobiltelefon heftig auf den Kopf schlug", berichten die Beamten . Anschließend warf er das Handy auf den Boden, wodurch es vollends zerstört wurde, und ergriff die Flucht. Mehrere Streifenbesatzungen fahndeten umgehend nach dem Täter , und die Beamten konnten den aggressiven Mann kurz darauf vorläufig festnehmen. Der 34-Jährige beleidigte die Einsatzkräfte und versuchte nach seinem Transport zur Polizeidienststelle einen Beamten anzugreifen.

Aufgrund seines psychischen Zustandes brachten ihn die Polizisten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Klinik. Die Frau trug durch den Angriff des 34-Jährigen Verletzungen davon, die ärztlich behandelt wurden. pol