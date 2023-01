In der Kulturfabrik Kufa findet ein Tanzkurs „Tanzfabrik − Bewegung für Alle. Fränkisch und mehr“ statt: ab 25. Januar jeweils von 19 bis 21 Uhr.

An fünf aufeinander aufbauenden Abenden werden fränkische Basistanzschritte, Grund-, Rund- und Figurentänze vermittelt − zudem Tänze aus anderen Ländern/Tanzstilen, die hier gerne getanzt

werden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Für die Leitung und die Musik sind unter anderem Carolin Pruy-Popp, David Saam, und Andreas Richter zuständig.

Die Anmeldung dafür ist möglich bei der Kufa Bamberg unter der Telefonnummer 0951/ 18972105 oder im Internet unter kufa@lebenshilfe-bamberg.de. Weitere Termine sind am 8. Februar, am 8. März, am 12. April und am 10. Mai.

Nach Angaben der Veranstalter muss der Tanzkurs komplett gebucht werden. Es ist ein frei wählbarer Teilnehmer-Beitrag zwischen 25 und 75 Euro zu entrichten.

Der Beitrag kann vorab eingezahlt werden, Kontoinhaber ist der Bayerischer Landesverein für Heimatpflege,Verwendungszweck: TanzFabrik Block I, IBAN: DE837735 01100020660163, oder am ersten Abend in bar an der Einlasskasse bezahlt werden. red