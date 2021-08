„ Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd’ andre an“. Dieser Spruch ist vor allem von älteren Bürgern zu hören. Er bezieht sich auf das Sankt-Florians-Prinzip, nach dem es üblich ist, die Hilfe des Heiligen Florian anzurufen, der als Schutzpatron für die Abwendung von Feuer zuständig ist. Aus diesem Grund ziert seine überlieferte Gestalt nun das Treppenhaus des Feuerwehrhauses Unterhaid . Feuerwehrvorstand Sebastian Stumpf war Initiator des Projektes und beauftragte den ortsansässigen Künstler Claudio Osorio mit der Anfertigung des Wandbilds. Bürgermeister Carsten Joneitis staunte über die gelungene Kombination vom Schutzpatron der Feuerwehren mit Elementen aus Unterhaid , die der Künstler in eindrucksvoller Weise in die Acryl-Malerei einfließen ließ. Osorio hat bereits zahlreiche öffentliche Gebäulichkeiten in der Gemeinde bemalt. red