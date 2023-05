Die etwas andere Talkrunde „ Bamberg , Bamberg !“ geht am 27. Mai ab 20 Uhr in die dritte und vorerst letzte Runde. Wie schon in den Ausgaben Ende März und April, als es um die juristisch umstrittene Rechtsauffassung der Stadt zum Heroldhaus und die Social-Media-Entgleisungen stadtbekannter Politiker ging, hat sich Florian Herrnleben als Gastgeber auch diesmal wieder ein aktuelles Bamberger Thema ausgesucht, das er mit einem Gast beleuchten wird.

Markus Schäfer ist zu Gast

Seit der Finanzsenat die Benzstraße 9 wiederentdeckt hat, die seit Jahren unsaniert leer steht, obwohl sie als Ausweichquartier während der Rathaussanierung dienen sollte, diskutiert die Stadtgesellschaft über das städtische Immobilienmanagement unter Finanzreferent Bertram Felix. Werden Sanierungen bewusst verschleppt? Haben Luxussanierungen systematisch Vorrang? Was kostet der städtische Leerstand den Steuerzahler?

Diesen und anderen Fragen geht Gastgeber Florian Herrnleben diesmal mit Markus Schäfer nach. Markus Schäfer ist Mitglied der Bamberger Stadtratsfraktion der Grünen, Architekt und hat erst kürzlich in einem Antrag an die Stadtverwaltung gefordert, Zwischennutzungen zu ermöglichen, bevor Immobilien jahrelang ungenutzt leer stehen.

Für das, was die Zuschauer am kommenden Samstag erwartet, gibt es keinen Regisseur, keinen fertigen Text, nur eine Idee und Herrnlebens Spaß an der Freude: „, Bamberg , Bamberg !‘ ist kein klassisches Soloprogramm, aber auch keine reine Talkshow. Am ehesten ist es vielleicht noch eine Art ,Late-Night-Show‘, die aber schon um 20 Uhr beginnt.“

Besonderes Konzept

„Die Grundlage für die politische Partizipation einer Gesellschaft ist, dass man sich auch gut und umfassend informieren kann. Der eine liest lieber Zeitung, der andere lieber Sitzungsunterlagen. Ich sehe meine Aufgabe im Spagat zwischen Kabarett, also Unterhaltung, und der unterhaltsamen Aufbereitung auch trockener Themen. Und so informiere ich vielleicht auch – vordergründig als vermeintlicher Spaßmacher – einen Teil der Gesellschaft über stadtpolitische Entwicklungen, an denen Zeitung und Sitzungsvorlage vielleicht vorbeigehen würden“, umreißt Herrnleben sein Programm.

Die neue Runde „ Bamberg , Bamberg !“ beginnt am Samstag um 20 Uhr im Theater am Michelsberg . Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf der Internetseite des Theaters am Michelsberg (tam.ag). red