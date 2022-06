Am 1. Mai 1980 eröffneten Günter und Renate Berger die Pension Berger in Erlau und das vor den Toren von Bamberg gelegene Haus wurde ein beliebter Ausgangspunkt, die Stadt Bamberg und Umgebung zu erkunden. Am 1. Mai 2022 hat Tochter Gabi Dörfler das Gästehaus schweren Herzens geschlossen, da es keinen Nachfolger gibt. Im Februar fand im Gästehaus ein zweitägiger Flohmarkt statt, an dem Möbel, Deko-Artikel, Handtücher und sonstige Sachen zugunsten der geplanten Erlauer Kapelle verkauft wurden. Zusätzlich konnten ukrainische Familien mit Möbeln, Bettwäsche und weiteren Einrichtungsgegenständen unterstützt werden. Der SV Walsdorf erhielt eine Waschmaschine zum Trikotwaschen geschenkt.

Gabi und Manfred Dörfler überreichten unlängst 2500 Euro aus diesem Flohmarktverkauf an die Dorfgemeinschaft Erlau. Der Betrag ist als Spende für die Finanzierung des Kapellenbaus in der Kreuzschuher Straße gedacht. rr