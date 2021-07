Nächtliches Treiben, gestaute Bäche und gefällte Bäume. Überall an Flüssen und Bächen hat sich wieder der Biber angesiedelt. So auch mitten in Bamberg . Bei einer Biberführung des Bundes Naturschutz am Samstag, 17. Juli, geht es in der Dämmerung auf die Suche nach seinen Spuren. Die Führung unter der Leitung von Christoph Diedicke dauert ungefähr zwei Stunden. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter der E-Mail diedicke@naturerlebnis-bamberg.de oder der Rufnummer 0160/7744854 notwendig. red