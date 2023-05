„Der regionale Nahverkehr darf nicht hinten runterfallen!“ Das fordern die Grünen in Bamberg Stadt und Land unisono. Sowohl die Kreistagsfraktion als auch die Stadtratsfraktion haben deshalb laut einer aktuellen Pressemitteilung beantragt, das zum Verkauf stehende Backsteingebäude an der Ecke Ludwigstraße/Zollnerunterführung zu kaufen – gegebenenfalls von Stadt und Landkreis gemeinsam. Beide Fraktionen betonen die Dringlichkeit des Anliegens. Die Fläche müsse jetzt gesichert werden – für den künftigen Regionalen Omnibusbahnhof (Rob). Aktueller Hintergrund sind nicht zuletzt die neuen Investorenpläne für das Atrium. Nach deren Wunsch soll es vor ihrem Luxushotel keine Haltestellen für Regionalbusse geben, was die bisherigen Pläne von Stadt und Landkreis durchkreuzt. Ersatzflächen für die Haltestellen sind aber noch nicht gefunden.

Kreisrat Thomas Ochs stellt klar: „Mit dem Neustart des Nahverkehrs im Landkreis ab August 2024 wird ein wichtiger Meilenstein für den ÖPNV in unserer Region gesetzt. Auf sechs Linienbündeln werden künftig über vier Millionen statt bisher 2,4 Millionen Kilometer gefahren und es wird zahlreiche Verbesserungen sowohl bei der Taktung als auch bei der Angebotsqualität geben. Dafür brauchen wir aber Haltestellen in unmittelbarer Bahnhofsnähe.“

Diese Forderung wird auch von den Stadtgrünen unterstützt. Das Atrium selbst hätte die Lösung für eine zentrale ÖPNV-Drehscheibe sein können. Eine Schlüsselrolle könnte nun die Ludwigstraße 18 spielen. Das markante Backsteingebäude ist Teil der letzten verfügbaren Fläche, die für den Rob geeignet ist. Das Gebäude müsste allerdings abgerissen werden. „Anders wäre eine Buserschließung leider nicht möglich“, so Kreisrat Thomas Ochs. red