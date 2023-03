Die Unterstützungsgruppe Sanitätseinsatzleitung, die bei Großschadenslagen in Stadt und Landkreis Bamberg bereitsteht, ist dank einer Weiterbildung nun um 13 Ehrenamtliche gewachsen. In einer Pressemitteilung erklärt Patrizia Renninger, Sachgebietsleitung Kommunikation/Marketing beim Johanniter-Unfall-Hilfe-Regionalverband Oberfranken, warum die Weiterbildung so wichtig ist.

Die Unterstützungsgruppe Sanitätseinsatzleitung, kurz UG San-EL, stehe bei größeren Einsätzen der Sanitätseinsatzleitung aus Organisatorischem Leiter und Leitendem Notarzt zur Seite, denen wiederum alle Einsatzkräfte des Sanitäts- und des Rettungsdienstes unterstellt sind. Im Landkreis Bamberg stellen die Johanniter eine dieser Unterstützungsgruppen als Einheit im Bereich des Katastrophenschutzes. Gestemmt wird diese Aufgabe von Ehrenamtlichen, die sich in ihrer Freizeit für die Arbeit in der UG San-EL weiterbilden. 13 neue Helfer haben nun in der Rettungswache Schlüsselfeld den Grundlehrgang für Mitglieder der Unterstützungsgruppe Sanitätseinsatzleitung erfolgreich beendet und stehen ab sofort als Helfer für die Einsatzleitung im Ernstfall bereit.

„Für uns als Hilfsorganisation, aber auch für die Bevölkerung im Landkreis Bamberg ist das eine richtig gute Nachricht. Ehrenamtliches Engagement ist nicht selbstverständlich und dass wir nun in Zusammenarbeit mit den Johannitern aus Unterfranken gleich einen so großen Kreis an freiwilligen Helfern für diesen Bereich weiterbilden konnten, ist eine tolle Sache. Sieben weitere Helfer sind schon für den nächsten Kurs im Herbst angemeldet“, sagt Thomas Roschmann, der bei den oberfränkischen Johannitern für den Bevölkerungsschutz zuständig ist. Eine gute Ausbildung sei entscheidend, um im Ernstfall schnell und richtig agieren zu können. „Unterstützungsgruppe hört sich für Außenstehende vielleicht so an, als würden die Ehrenamtlichen keine wichtigen Aufgaben übernehmen, aber das ist bei weitem nicht so“, erklärt Roschmann. Wenn bei Großschadenslagen die Sanitätseinsatzleitung von der Leitstelle Bamberg angefordert werde, dann rücke die Unterstützungsgruppe mit ihrem Einsatzleitwagen automatisch mit aus. Vor Ort übernehmen die Ehrenamtlichen der UG San-EL dann vielfältige Aufgaben: Sie führen zum Beispiel die Lagekarte, kümmern sich um Einsatzstellenkommunikation und -dokumentation oder koordinieren den Abtransport der Patienten in die Krankenhäuser. Insgesamt engagieren sich bei den oberfränkischen Johannitern nun 20 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in der UG San-EL und in der Sondereinsatzgruppe Information und Kommunikation (SEG IUK). red