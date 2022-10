Zu einem besonderen Kinotag lädt der Bamberger Hospizverein am Mittwoch, 12. Oktober, in das Odeon Kino und Café, Luitpoldstraße 25, ein. Zu reduziertem Eintrittspreis werden Filme zu den Themen Sterben, Tod und Trauer gezeigt.

Die Besucher sehen um 18 Uhr den Film „Zum Tod meiner Mutter“. Regisseurin Jessica Krummacher erzählt in ihrem zweiten Spielfilm vom Sterben, so wie es sich in der Realität verhält. Vom Loslassen eines geliebten Menschen. Bis am Ende alles still ist.

Sensibilisierung für den Tod

Im Anschluss werden Gesprächsmöglichkeiten mit Menschen aus der Hospizbewegung zu den Themen Sterben, Tod und Trauer geboten.

Der Bamberger Hospizverein möchte an diesem Kinotag sensibel machen für die Phasen des Lebens, in denen mitmenschliche Zuwendung und Solidarität besonders gefordert sind. Anlass ist der Welthospiztag, der jährlich am zweiten Samstag im Oktober stattfindet und die Situation schwerstkranker, sterbender und trauernder Menschen in den Blick nimmt.

Auch Schulen eingeladen

Bereits am Vormittag findet um 10 Uhr eine Schulveranstaltung statt. Diese kann nur mit Anmeldung besucht werden. Zu diesem Anlass läuft die Tragikomödie „Dieses bescheuerte Herz“ von Regisseur Marc Rothemund , die die Situation von erkrankten Kindern und Jugendlichen aufgreift. Elyas M´Barek verkörpert darin einen Angeber, der gezwungenermaßen zum Begleiter des herzkranken David wird. Der Junge wächst ihm aber ans Herz und er spielt nicht nur seinen Beschützer, sondern fängt an, sich um die Wünsche des Teenagers zu kümmern. red