Der Allgmeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Mittwoch, 2. Juni , eine Feierabendtour. Die etwa 20 Kilometer lange Ausfahrt führt diesmal ohne Einkehr auf überwiegend verkehrsarmen Wegen in den Süden Bambergs. Die Feierabendtouren sind für alle Teilnehmer kostenlos. Treffpunkt ist am Mittwoch, 2. Juni, um 18 Uhr am Wunderburger Brunnen. red