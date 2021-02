Am Faschingssonntag, 14. Februar, 10.30 Uhr, feiert Pfarrer Marianus Schramm die Heilige Messe in der Pfarrkirche St. Wenzeslaus Litzendorf und wird dabei wieder seine Faschingspredigt in Reimform halten. Jung und Alt sind eingeladen, kostümiert zu kommen - Maske ist ja ohnehin Pflicht. Eine kleine Besetzung der Band "Lichtblick" wird den Gottesdiensten musikalisch umrahmen. Der Gottesdienst wird außerdem als Livestream angeboten. Über die Homepage der Pfarrei www.pfarrei-litzendorf.de gelangen Interessierte zum YouTube-Kanal "WenzeslausTV". Der Gottesdienst wird im Anschluss noch weitere 72 Stunden abrufbar sein. Wer den Gottesdienst in Litzendorf oder die Vorabendmesse am Samstag, 13. Februar, 18 Uhr in Pödeldorf, besuchen möchte, wird gebeten, sich bei Jutta Uzelino telefonisch anzumelden, die täglich ab 17 Uhr unter der Telefonnummer 09505/307 zu erreichen ist. red