Beim halbjährlich stattfindenden Treffen der Bürgerblock (BBL)-Kreistagsfraktion mit den parteipolitisch unabhängigen Bürgermeistern aus dem Landkreis Bamberg lud Erste Bürgermeisterin und BBL-Kreisrätin Regina Wohlpart in ihre Heimatgemeinde ein.

Auf der Tagesordnung stand

ein Mix aus Wirtschaft und Sozialem. In Trunstadt ist ein barrierefreier Raum für die umfangreichen Seniorenaktivitäten im Entstehen. Zwischen Schule und Kindertagesstätte wächst ein Kinderhort, dessen Räume und Ausstattung auf das pädagogische Konzept abgestimmt sind. In Sachen Wirtschaft, im doppelten Sinn, hatte die BBL-Besuchergruppe die Lortz MFK GmbH & Co. KG besucht und im Anschluss den Brauerei-Gasthof Kundmüller. Maschinen, Fertigung und Komponenten: Das ist das „Spielfeld“ von Lortz MFK. Die Geschäftsführung, Rainer Lortz und Christina Eggmaier, gaben bei der Betriebsbesichtigung ganz praxisnahe Einblicke. Neben dem Fachkräftemangel, dem Lortz MFK mit flexiblen Arbeitsmodellen, flachen Hierarchien und vielem mehr begegne, stand auch das Thema Krisenstabilität an. Schlüsselfaktoren hierzu sieht die Geschäftsführung darin, sich nicht von einer Branche abhängig zu machen und in der Stärke der Mitarbeiterschaft. Die Lortz MFK befindet sich in dem ehemaligen „Frankenländer Fleischwerk“.

Beer Awards im Jahrestakt gibt es im Brauerei-Gasthof Kundmüller in Weiher. Die Leidenschaft, mit der die beiden Geschäftsführer Roland Kundmüller und Oswald Kundmüller zu Werke gehen, zeige sich nicht nur am umfangreich preisgekrönten Biersortiment.

Ebenso deutlich werde bei den beiden auch die tiefe Verbundenheit zum Brauwesen und zur ihrer Heimat, so Wohlpart. Mit dem Biermuseum, der neu renovierten Gaststätte und dem Gästehaus sei den Brüdern eine Entwicklung gelungen, die Traditionelles bewahre und für Neues nach allen Seiten offen sei. red