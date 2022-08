Er ist zwar 2018 bereits verstorben, aber nicht nur bei seinen Hinterbliebenen , sondern auch und vor allem bei seinen ehemaligen Vereinskameraden des Motorsportclubs Fränkische Schweiz ist er noch immer omnipräsent: die Rallye-Legende Paul Bezold.

Die von ihm initiierte Oldtimerfahrt seines Vereins trägt daher auch den Zusatz „In memoriam Paul Bezold“. Auch die aktuelle, am ersten September-Samstag, 3. September, stattfindende 14. Oldtimerfahrt steht mit Paul Bezold in direktem Bezug. Sein Name und sein Bild zieren die Flyer und die Organisatoren um Fahrtleiter Jochen Heinlein haben ihn bei allen ihren Tätigkeiten im Sinn.

Dreh- und Angelpunkt ist wie schon im Vorjahr das Veranstaltungsgelände des SC Markt Heiligenstadt, wo sich Start und Ziel befinden und wo auch das morgendliche Frühstück, das nachmittägliche Kaffeetrinken, das Abendessen und vor allem ab etwa 17 Uhr die Ehrung der Sieger stattfinden.

Ab 7 Uhr geht’s los

Bereits ab 7 Uhr öffnet die Dokumentenprüfung, und nach der Fahrerbesprechung um 9 Uhr beginnt die Oldtimerfahrt pünktlich um 9.31 Uhr mit einer Startprüfung auf dem historischen Marktplatz in Heiligenstadt. In Minutenabständen nehmen die Teilnehmer dann die gut 130 Kilometer lange Reise durch die Landkreise Bamberg und Bayreuth unter die Räder.

Eine Mittagspause in Trockau unterbricht die Veranstaltung, deren Strecke komplett ausgeschildert werden wird. Eingebettet in die Fahrt sind die bei Oldtimer-Ausfahrten üblichen Prüfungen wie Halten vor einem Gatter, Seitenabstand, Zwischenraumfahren etc.

Zugelassen sind Autos und Motorräder bis Baujahr 1992 und Youngtimer-Fahrzeuge bis Baujahr 2002. Anmeldungen sind noch bis 24. August möglich. Das Nenngeld beträgt 80 Euro , für weitere Bei- und Mitfahrer sind zusätzlich je weitere 40 Euro zu entrichten.

Freier Eintritt im Dezember

Als besonderes Zuckerl haben die Veranstalter der Retro-Classics-Bavaria-Messe im Dezember in Nürnberg für alle Teilnehmer freien Eintritt spendiert, zudem gibt es nach der Siegerehrung eine Verlosung mit Preisen im Wert von fast 1000 Euro . Weitere Infos und alle Unterlagen zur Abgabe von Nennungen gibt es im Internet unter msc-fr-schweiz.de.