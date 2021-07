Beim Fahrstreifenwechsel nach links übersah am Mittwochmittag der 67-jährige Fahrer eines Daimler auf der A 73 in Richtung Norden bei zähflüssigem Verkehr den neben ihm fahrenden Hyundai eines 76-Jährigen, und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Der Sachschaden an beiden Pkw summiert sich auf rund 5000 Euro.