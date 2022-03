Im sich aufbauenden Rückstau eines gerade passierten Unfalls wechselte am Samstagabend der 37-jährige Fahrer eines Fiat auf den linken Fahrstreifen und stieß dort seitlich gegen einen neben ihm fahrenden Sattelzug. Der Sachschaden summiert sich auf rund 10 000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Radfahrer kommen

sich in die Quere

Auf dem Fuß-Radweg stießen am Sonntagnachmittag ein 40-jähriger Radfahrer und ein sechsjähriger Junge zusammen. Dabei stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Auch das Kind erlitt leichte Verletzungen.

Unfallopfer erst nach Stunden entdeckt

Gegen 17 Uhr befuhr am Sonntag ein 95-Jähriger Autofahrer einen Feldweg in der Verlängerung zur Rosenstraße. Offensichtlich wurde der Senior von der tief stehenden Sonne geblendet und rollte deshalb mit seinem Renault Twingo in den links neben dem Feldweg befindlichen Graben. Aufgrund seines hohen Alters konnte sich der Mann nicht alleine aus dem Pkw befreien. Erst gegen 20.30 Uhr wurde der Unfall entdeckt und der Senior aus dem Fahrzeug befreit. Mit leichten Verletzungen musste der 95-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Pkw blieb unbeschädigt. pol