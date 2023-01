Fahrradtaschen im Wert von 70 Euro wurden am letzten Wochenende aus einem Keller in der Pfisterstraße entwendet.

Flüchtige

Ladendiebe gefasst

Am Samstag gegen 16.30 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Innenstadt zu einem Ladendiebstahl durch vier Männer. Die Tat konnte ein Angestellter des Marktes über die Videoanlage beobachten. In der Folge konnten die Männer jedoch flüchten. Im Rahmen der Fahndung konnten alle vier Personen circa eine Stunde später in der Pödeldorfer Straße gestellt werden.

Diebesgut gleich

vor Ort gegessen

Am Samstag gegen 18.30 Uhr stillte ein Ladendieb seinen Hunger gleich in einem Supermarkt in der Bamberger Innenstadt. Hierzu nahm er ein Sandwich an sich und aß es. Die Verpackung legte er wieder in das Regal zurück. Da dies über die Videoüberwachungsanlage beobachtet werden konnte, konnte er anschließend direkt der Polizei übergeben werden.

Diebe nutzten

den Moment

Am Freitag zwischen 16 und 16.30 Uhr wurde in der Langen Straße eine Jacke entwendet. Der Geschädigte hatte seine Jacke kurz abgelegt, dies nutzte der Täter zum Diebstahl. Eine Tasche mit Inhalt wurde dann am Freitagabend in einer Bar in der Oberen Sandstraße gestohlen. Auch hier ließ der Besitzer seine Jacke unbeaufsichtigt.