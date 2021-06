Am Samstag wurde tagsüber am Bahnhof in Hirschaid ein versperrt abgestelltes Fahrrad entwendet. Das schwarze Herrenfahrrad der Marke Pegasus hatte noch einen Wert von 500 Euro. Wer hat am Bahnhof in Hirschaid etwas beobachtet? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, entgegen.

Unfallverursacher

sucht das Weite

Am Freitagabend gegen 18 Uhr beschädigte am Tannenberg in Zeegendorf ein unbekannter Fahrer mit seinem Lieferfahrzeug beim Rangieren einen geparkten blauen Mercedes. Der Fahrer flüchtete anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Wer hat zu diesem Zeitpunkt dort etwas beobachtet? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen.

Hausmüll und Möbel

im Wald entsorgt

Ein Spaziergänger entdeckte am Freitagabend auf einem Waldweg nahe der Staatsstraße 2188 bei Strullendorf eine illegale Müllablagerung. Eine unbekannte Person entsorgte dort in einem Gebüsch Müll, diverse Möbel sowie einen Fernseher. Wer hat dort etwas beobachtet oder kann Angaben zum Müllentsorger machen? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, entgegen.

Illegale Fahrübungen auf dem Festplatz

Weil ein 19-Jähriger Ende Mai auf dem Festplatz mit seinem Auto Fahr- und Driftübungen absolvierte, erhält er nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Durch die Fahrmanöver wurde der Boden des Platzes beschädigt, weshalb dieser durch den Markt Rattelsdorf wieder instandgesetzt werden muss. pol