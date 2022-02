In der Zeit von Dienstag, 21 Uhr, bis Donnerstag, 14.45 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ein E-Bike im Wert von rund 3700 Euro, das an der Eingangstreppe eines Mehrfamilienhauses im Ebnether Weg in Obristfeld versperrt abgestellt war. Bei dem Rad handelt es sich um ein graues Pedelec der Marke Cube, Typ Stereo Hybrid 120 Pro 625. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrrades erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.