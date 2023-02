Wegen der Faschingsumzüge in Bamberg , Memmelsdorf, Stegaurach und Hallstadt müssen die Stadtbusse am kommenden Wochenende, Rosenmontag und Faschingsdienstag Umleitungen nehmen und können zeitweise nicht alle Haltestellen bedienen.

Faschingszug in der Gartenstadt am Samstag, 18. Februar

Die Busse der Linie 901 können die Haltestellen „Kunigunden-Kirche“, „Hans-Morper-Str.“, „Spinnseyer“ und „Gartenstadt Schule“ zwischen 13 Uhr und etwa 15 Uhr nicht bedienen. Der Zustieg erfolgt an den Haltestellen „Seinsheimstr.“ und „Stauffenbergstraße“.Die Linie 915 endet zwischen 13 Uhr und 15 Uhr an der Haltestelle „Hauptsmoorstr. Nord“. Die Haltestellen „Seehofstr.“, „Gartenstadt Schule“, „Kunigundenkirche“, „Greiffenbergstr.“ und „Adolf-Wächter-Str.“ entfallen. Der Zustieg in Richtung Zentrum erfolgt an den Haltestellen „Hauptsmoorstr. Nord“ und „Breitenau“.

Faschingsumzug in Memmelsdorf am Sonntag, 19. Februar

Alle Fahrten der Linie 907 ab Bamberg enden zwischen 13 Uhr und voraussichtlich 16 Uhr an der eigens eingerichteten Ersatzhaltestelle in der Bamberger Straße in Memmelsdorf (nähe Tankstelle). Hier erfolgt auch der Zustieg zur Rückfahrt zu den Abfahrtszeiten 13.50 , 14.50 und 15.50 Uhr. Die Haltestellen „Memmelsdorf Markt“ bis „Drosendorf Staatsstraße“ sowie „Drosendorf Staatsstraße“ bis „Am Mühlbach“ können nicht bedient werden.

Faschingsumzug in Stegaurach am Sonntag, 19. Februar

Die Fahrten der Linie 912 enden zwischen 13 Uhr und 15 Uhr an der Haltestelle „Stegaurach Kreuz am Weiher“ (Haltestelle in Richtung Stadtmitte). In Fahrtrichtung Stegaurach können die Haltestellen „Debring Mitte“ sowie „Aurachtal Apotheke“ bis „Dellern“ nicht bedient werden. In Fahrtrichtung Bamberg entfallen alle Haltestellen bis zur Haltestelle „Kreuz am Weiher“. Die Rückfahrten beginnen um 13.49 Uhr beziehungsweise 14.49 Uhr ab „Debring Mitte“.

Faschingsumzug in Hallstadt am Montag, 20. Februar

Während der Aufstellung des Faschingsumzuges können ab etwa 11 Uhr bis 13.30 Uhr von Hallstadt Ost kommend die Haltestellen „Hallstadt Bahnhof“ bis „Königsmühle“ nicht bedient werden. Am Bahnhof wird in dieser Zeit eine Ersatzhaltestelle in der „Kapellenstraße“ eingerichtet. Von 13.30 Uhr bis etwa 15.30 Uhr kann die Linie 904 Hallstadt nicht bedienen. Die Fahrten, die zwischen 13 und 15 Uhr am Busbahnhof (Zob) starten, enden an den Haltestellen „Zollhaus“ beziehungsweise „Ertl-Zentrum“. Die Rückfahrten in Richtung Zob beginnen zu den fahrplanmäßigen Zeiten an diesen Haltestellen.

Faschingsumzug in Bamberg am Dienstag, 21. Februar

Aufgrund der Sperrung weiter Teile der Innenstadt müssen alle am Zob beginnenden Buslinien umgeleitet werden. Folgende Haltestellen und Streckenabschnitte können im angegebenen Zeitraum nicht bedient werden.

Im Zeitraum von 13.30 bis 15.30 Uhr: Zob alle Linien; „Lange Str.“ bis „Markusplatz/Markusstr.“ – Linien: 904, 906, 910, 915, 916; „Markusstr.“ bis „Jakobsberg“ (stadtauswärts) – Linie 910; „Jakobsberg“ bis „Wildensorg Mitte“ (Richtung Wildensorg) – Linie 910; „Markusstr.“ bis „Schweinfurter Str.“ – Linie 916; „Stadtwerke“ (stadtauswärts) – Linie 904, 915; „Luitpoldstr.“ – mehrere Linien; „Schönleinsplatz“ – mehrere Linien; „Synagogenplatz – Hain – Ottoheim “– Linie 909 entfällt

komplett; Von 13 bis 15.30 Uhr entfällt die Linie 921 („Zob – Nürnberger Str. – Jahnstr.“) komplett. Von 11.30 bis 15.30 Uhr ist die „Mußstr./Konzerthalle“ – Linie 906 betroffen.

Sperrung am Zob

Zwischen 13.30 und 15.30 Uhr beginnen und enden die Linienfahrten aufgrund der Sperrung des Zobs an folgenden Haltestellen: „Wilhelmsplatz“ (Ersatzhaltestelle „Wilhelmstr.“ in Richtung Marienbrücke) – Linie 901 (Ri. Gartenstadt); „Wilhelmsplatz“ (Haltestelle Wilhelmstr.) – Linien 901 (Ri. Klinikum), 913, 930 betroffen; „Wilhelmsplatz“ (Ersatzhaltestelle vor dem Gerichtsgebäude) – Linien 905, 920, 922 betroffen; „Schillerplatz“ (Ersatzhaltestelle) – Linien 908, 910, 912, 918 betroffen; „Bahnhof/Ludwigstr.“ – Linien 902, 904, 906, 907, 914, 915, 916, 923, 927, 931 betroffen; „Bahnhof/Post“ – Linie 911; Zwischen den Haltestellen „Bahnhof“, „Wilhelmsplatz“ und „Schillerplatz“ pendeln die Linien 901 und 923.

Hinweise gibt es an den Haltestellen sowie bei der VGN-Onlineauskunft. red