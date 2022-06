Bei der Kontrolle eines 3,5-Tonners mit Anhänger am Freitag durch die Verkehrspolizei Bamberg auf der A 73 im Bereich der Anschlussstelle Bamberg-Ost wurde festgestellt, dass der 61-jährige Fahrer gewerblich unterwegs war. Die notwendigen Aufzeichnungen seiner Lenk- und Ruhezeiten konnte er jedoch nicht nachweisen. Es erfolgt Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz.

Fahrrad-Diebstähle – Zeugen gesucht

Ein Unbekannter entwendete zwischen 3. und 7. Mai in der Brennerstraße ein versperrtes Mountainbike der Marke Kalkhoff. Das schwarze Rad war mit einem auffälligen roten Klebeband am Lenker versehen. Ein Fahrrad der Marke Swiss wurde zwischen 23. Mai und 10. Juni in der Ottostraße gestohlen. Dieses schwarze Mountainbike hat auffällige blaue Pedale.

Schaufenster eingeschlagen

Eine unbekannte Person hat zwischen 9. und 10. Juni die Schaufensterscheibe des Internetcafés in der Unteren Königstraße eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Von Sonne geblendet – zwei Unfälle

Ein 62 Jahre alter Autofahrer fuhr am 10. Juni gegen Mittag die Franz-Ludwig-Straße in östliche Richtung. Beim Einfahren in die Kreuzung zur Willy-Lessing-Straße sei er durch die Sonne so geblendet worden, dass er das für ihn geltende Rotlicht nicht bemerkte. Ein Linienbusfahrer, welcher von der Willi-Lessing-Straße kommend, bei Grün die Kreuzung überqueren wollte, konnte einen Zusammenstoß nur durch starkes Bremsen verhindern. Dadurch wurden vier Fahrgäste aus den Sitzen geworfen und leicht verletzt. Ein weiterer Unfall durch Blendung ereignete sich am selben Tag gegen 10.50 Uhr. Ein Autofahrer fuhr die Kärntenstraße in Richtung Memmelsdorfer Straße. Beim Linksabbiegen auf ein Firmengelände übersah er, wohl durch die blendende Sonne, einen entgegenkommenden Kraftradfahrer, der beim Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von 7000 Euro.

Brennender Mülleimer in Maxplatz-Garage

Die Polizei wurde am 10. Juni gegen 16.45 Uhr darüber informiert, dass es in der Tiefgarage am Maximiliansplatz zu einer Rauchentwicklung gekommen ist. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr entdeckte im zweiten Untergeschoss eine brennende Mülltonne. Die Ursache ist noch unbekannt. pol