Beamte der Verkehrspolizei haben am Mittwochmorgen ein Lkw-Gespann auf der A 70 in Richtung Bayreuth kontrolliert, das am Würgauer Berg verbotswidrig überholt hatte. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie feststellten, dass der Lkw-Fahrer seine Lenkzeitkarte im Kontrollgerät als Beifahrer eingesteckt hatte und beim Fahrer die Karte einer weiteren, nicht anwesenden Person steckte.

Massive Verstöße

Bei der Durchsuchung des Cockpits wurde sogar noch eine dritte Fahrerkarte aufgefunden. Der 40-jährige Berufskraftfahrer hatte nach ersten Auswertungen der Daten offensichtlich – zumindest in den letzten Wochen – unter missbräuchlicher Verwendung mehrerer Fahrerkarten massiv gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen.

Es wurden mehrere Lenkzeiten von 20 Stunden und mindestens ein Fall von 38 Stunden festgestellt. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren sowie ein Bußgeldverfahren wegen der Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht und der StVO.

Sicherheitsleistung erhoben

In seiner Vernehmung zeigte sich der Fahrer geständig, da er aber keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und sich allein die erste Schätzung des zu erwartenden Bußgeldes auf über 10.000 Euro summierte, ordnete die Staatsanwaltschaft Bamberg die Erhebung einer Sicherheitsleistung von 5000 Euro an, damit er auf freiem Fuß bleiben durfte. pol