Beim Wechsel von der A 70 auf die A 73 in Richtung Norden kam am Freitagmittag eine 18-jährige Ford-Fahrerin am Einfädelstreifen zu weit nach links und streifte seitlich einen Lkw auf der Hauptfahrbahn. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 7000 Euro.

Fahrer hatte es besonders eilig

Nachdem er im zähfließenden Rückstau vor einer Tagesbaustelle bereits mehrfach den Fahrstreifen gewechselt hatte, zog am Samstagmittag ein VW-Fahrer auf der A 73 unvermittelt erneut nach links, um schneller voran zu kommen. Dabei unterschätzte er den Abstand zu einem Sattelzug und stieß gegen den Einstieg und Reifen der Zugmaschine. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.

Überholvorgang geht gründlich schief

Als der Fahrer eines Sattelzuges am Samstagnachmittag auf der A 73 zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw auf den linken Fahrstreifen ausscherte, übersah er einen dort fahrenden VW . Beim seitlichen Anstoß entstand ein Sachschaden von rund 13 000 Euro. pol