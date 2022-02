Die fachgerechte Pflege von Obstbäumen ist eine Herausforderung. Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege lädt daher am Freitag, 18. Februar, von 19 bis 21 Uhr und am Samstag, 19. Februar, von 9 bis 12 Uhr zum Obstbaumschnittkurs beim Obst- und Gartenbauverein Gunzendorf ein. Ziel des Kurses ist die Vermittlung von Grundwissen über die naturgemäße Pflege von Hochstamm-Obstbäumen. Den Teilnehmern werden Kenntnisse über die Erziehung und Erhaltung von Obstbäumen in Theorie und Praxis vermittelt. Referent ist Oliver Rendl. Interessenten können sich telefonisch unter 0951/85527 oder per E-Mail an oliver.rendl@lra-ba.bayern.de anmelden. Der Kurs ist kostenlos. Es gilt die 2G-plus-Regel. Weitere Kurse unter www.kv-gartenbauvereine-bamberg.de. red