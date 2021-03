Matthias Litzlfelder

Es war als reine Informationsveranstaltung gedacht, in der die aktuell Verantwortlichen der Handwerkskammer (HWK) für Oberfranken um Vizepräsident Matthias Graßmann und die Geschäftsführer Bernd Sauer und Rainer Beck am Montag noch einmal umfassend ihre bisherige Aufklärungsarbeit im Betrugsskandal präsentieren wollten. Die Konferenz vor Vollversammlungsmitgliedern und Presse in einem Bayreuther Hotelsaal wurde sogar auf Youtube im Internet übertragenen.

Doch dann meldete sich gegen Ende der Veranstaltung plötzlich Ex-Präsident Thomas Zimmer zu Wort. In seiner vorgefertigten Stellungnahme zu den seit Monaten gegen ihn erhobenen Vorwürfen ging er hart mit seinen ehemaligen Mitstreitern im HWK-Vorstand ins Gericht.

Zimmer berichtete, dass er von dieser Veranstaltung hätte ausgeschlossen werden sollen. Als Begründung sei ihm genannt worden, dies sei "kein Forum für konträre Beiträge". Erst eine Intervention beim für die HWK zuständigen bayerischen Wirtschaftsministerium sowie ein Antrag bei Gericht hätten ihm nun die Teilnahme ermöglicht, sagte Zimmer. "Man wollte mich mundtot machen", echauffierte sich der ehemalige Präsident.

Alles sei nichts als eine "Abrechnung und Vernichtung meines Lebenswerks", um von "eigenen Fehlern abzulenken".

Mitte 2019 war bei der oberfränkischen HWK der Skandal ins Rollen gekommen, als Unregelmäßigkeiten bei einer Kammertochter, einer Steuerberatungsgesellschaft namens GTO, ans Tageslicht kamen. Später weitete sich der Betrugsskandal aus, bei dem ein Mitarbeiter der GTO im großen Stil Gelder veruntreut hatte - im Raum steht insgesamt ein Betrag in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro. Dabei ging es um ungenehmigte Repräsentationszahlungen bei einer weiteren Tochter mit Namen IFGO, die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im kaufmännischen Bereich durchführte.

Im Zuge dessen hatte die Kammer zunächst im August 2020 die Zusammenarbeit mit Hauptgeschäftsführer Thomas Koller beendet, der neben seinem Vorgänger Horst Eggers und dem damaligen Präsidenten Thomas Zimmer den Aufsichtsrat der GTO gebildet hatte. Bei Koller kam auch noch der aktuell immer noch nicht gelöste Streit mit den Coburger Innungen um das Coburger Ausbildungszentrum (BTZ) hinzu. Einen Monat später musste auch Zimmer zurücktreten. Wegen eines "niederträchtigen Misstrauensantrags von Seiten des Vorstands", wie Zimmer es gestern in seiner öffentlichen Stellungnahme formulierte.

Was gestern deutlich wurde: Das Geld, das GTO-Mitarbeiter Klaus R. mutmaßlich veruntreut hat, ist trotz Vollstreckungstitel wohl kaum wiederzukriegen. Also versucht man verstärkt, die Aufsichtsverantwortlichen zu belangen. Einer davon ist Zimmer. Der wiederum forderte gestern die anderen Vorstandsmitglieder ebenfalls zum Rücktritt auf.