Unter Beachtung der Corona-Vorschriften ist am Sonntag, 30. Januar, 7.30 Uhr, in der St. Jakobkirche eine Eucharistiefeier für die lebenden und verstorbenen Mitglieder der Herren- und Bürgersodalität. Um 17 Uhr findet eine Choralvesper statt. Am Dienstag, 2. Februar ( Fest Mariä Lichtness), lädt die Sodalität ab 18 Uhr alle Marienverehrer zu einem Festgottesdienst mit Kerzenweihe, Lichterprozession und Weiheerneuerung in die St. Jakobskirche ein. Präfekt Martin Sauer weist darauf hin, dass in der Josefskapelle täglich ab 15 Uhr der Rosenkranz gebetet wird.