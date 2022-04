Passionsingen hat eine lange fränkische Tradition . Dabei wird nicht nur vorösterliches Brauchtum vorgestellt, es steht auch für ein religiöses Erleben. Zu besinnlichen 60 Minuten der „Fränkischen Passion“ hatten die Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik, Bezirk Oberfranken , und die Basilika Vierzehnheiligen eingeladen.

„ Lassen wir uns langsam und vorsichtig an diese Zeit heranführen, wo wir Jesus Leiden, seinen Tod, aber auch seine Auferstehung miteinander feiern“, sagte der Guardian Pater Maximilian Wagner in seinen einleitenden Worten. Der Geistliche freute sich über das Kommen zahlreicher Gäste, die den Weg in die Basilika gefunden hatten, um diese ganz besondere Andacht in der Fastenzeit mitzufeiern.

Die „Kronicher Maala“ unter der Leitung von Monika Tschernitschek, der „Graatzer Dreigesang“ mit Heinrich Geßlein und die Volksmusikgruppe „Kemmärä Kuckuck“ mit ihrem musikalischen Leiter Hans-Dieter Ruß verstanden es, die Herzen der zahlreichen Gläubigen zu bewegen. Die Orgel schwieg an diesem stimmungsvollen Nachmittag und die „Kemmärä Kuckuck“ begleiteten auch die zusammen gesungenen Lieder „Beim letzten Abendmahle“, „O Haupt voll Blut“ oder „Jesus dir leb ich“.

Fränkischen Dialekt bewahren

Der Ausdruck fränkischer Identität in der Volksmusik ist das Bewahren des Dialekts, der Erhalt und die Weitergabe des überlieferten Liedguts, aber auch das stolze Tragen der regionalen Tracht. Die Mundarttexte vom Abendmahl („Jesus will net allaa sein“), der Veräterkuss, das Urteil sowie der „Hohnaschrei“, Pilatus und „a grausames Spiel“ wurden von den Gesängen und Melodien der Gruppen aufgenommen. Die einzelnen Teile der Leidensgeschichte, die Maria Kutzelmann mit kräftiger und dennoch feinfühliger Stimme vortrug, verbanden die Musikgruppen zu einem harmonischen Klangerlebnis.

Als Jesus mit seinen zwölf Jüngern zum Abendmahl zusammenkam, sprach er: „Wos ich euch etz sooch is gwies wohr: Aner vo euch zwölf werd sei, der wo mich ausliefert! Aner vo euch, der mit mir om selbm Tisch isst!“

Wie sie dann mit dem Essen fertig waren, stimmten sie den Lobgesang an und später zogen sie zum Ölberg. Dort betete Jesus „ Abba , dir ist doch alles möglich, loss halt den Becher oh mich verbei geh, Vattä. Obä net wos ich will, wos du willst soll g’schengn!“ Später verleugnet ihn Petrus, wie es Maria Kutzelmann vortrug: „Ich kenn denn Menschn net, vo dem wo ihr redt!“ Und Jesus antwortete: „Noch bevor der Göckä es zweitamoll kräht, werst du mich drei mol verleugna.“

„Wölltä, dass ich euch den König der Judn freigeb?“, fragt Pilatus, der zum Fest seines Volkes immer einen Gefangenen freigab. „Er hat nämlich gewisst, dass der unschuldig war. Obä des Volk wor aufgetzt und hot die Freigob vom Barabas – des wor a Verbrecher – g’fordert.“ Auf Golgatha, erzählte Kutzelmann schließlich: „In der dritten Stund’ hom sie Jesus dann aufn Kreuzbalkn genagelt. Zwischen zwaa Verbrecher, die wo auf Kreuze ohgebunden worn, hom sie des Kreuz donn aufgstellt und hom Jesus sei Schicksol überlassen.“

Tief beeindruckt

Tief beeindruckt waren die Gläubigen von den stimmlichen Gedanken zur Passion und nahmen sie dankbar mit in die restliche Fastenzeit. „Es ist schön, in den oberfränkischen Dialekt eingeführt zu werden. Ich hab den Eindruck, viel verstanden zu haben“, so der aus Oberbayern stammende Guardian Pater Maximilian Wagner.