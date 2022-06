Die große Musikfamilie des Musikvereins Uetzing-Serkendorf e.V., dem aktuell 348 Mitglieder angehören (74 sind aktiv beim Nordbayerischen Musikbund gemeldet), war zur Jahreshauptversammlung eingeladen.

Elias Hertel trug für den verhinderten Dirigenten der „Nussolinos“, Marcel Werner, dessen Bericht vor. Nach den Herbstferien war die Probenarbeit aufgrund hoher Infektionsgefahr eingestellt worden. Die Musiker zeigten nach der Zwangspause wieder großen Spaß am Spielen, übten zu Hause und machten große Fortschritte. „Zusammenfassend bin ich mit den musikalischen Fortschritten des gesamten Orchesters sehr zufrieden. Ich wünsche mir, dass die Probenbeteiligung und die Motivation für das häusliche Üben nicht nachlassen“, ließ der Dirigent verkünden. Dieses Jahr sind die „Nussolinos“ am Sommerfest der FF Uetzing an Fronleichnam und an der Hühnerkerwa (9. August) zu hören, bevor es dann in die Konzertvorbereitungen für das Adventskonzert geht.

Es soll wieder eine Bläserklasse geschaffen werden. Dazu fanden bereits Gespräche mit der Stadt Bad Staffelstein und der Musikschule statt. Nach den Pfingstferien findet in allen 2. Klassen der Grundschule in der Adam-Riese-Stadt ein Infotag statt, bei dem das Konzept der Bläserklasse erläutert wird. Im September soll dann eine Bläserklasse mit allen interessierten Zweitklässlern aus den Grundschulen im Stadtgebiet starten. Horst Sünkel, Kreisvorsitzender des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB), lobte die geplante Zusammenarbeit zwischen dem Musikverein mit der städtischen Musikschule Bad Staffelstein . Die Gründung der Bläserjugend sei ein Highlight gewesen – dafür sprach der Kreisvorsitzende dem Dirigenten Petr Horejsi und dem Vorstand seinen Dank aus.

Zahlreiche Ehrungen

Sünkel führte die Ehrungen der aktiven Musiker durch. Für zehn Jahre aktives Musizieren erhielten Anna Grießer (Querflöte) und David Sommer (Posaune) die Ehrennadel in Bronze. Johannes Schuberth (Tenorhorn) wurde für fünf Jahre Musizieren geehrt. Passive Ehrungen für 20 Jahre: Hans Ullrich Debus, Hans Dinkel, Maria Dinkel, Christine Gehr, Christian Goßler, Sebastian Gründel, Georg Hennemann, Carina Hoffer, Jürgen Kohmann , Andreas Pfarrdrescher, Konstanze Pflaum, Tobias Schmitt, Thomas Schwarz, Christoph Storath und Karl-Dieter Weis. 25 Jahre: Claus Essmeyer, Monika Gehringer, Wolfgang Krause , Wolfgang Schröder , Rudi Steuer, Horst Sünkel, Jürgen Wasikowski und Oliver Zöller. 35 Jahre: Hans Dinkel, Jürgen Donath, Alfred Dusold, Erhard Eckes, Josef Eichhorn, Otto Ellner, Michael Griesser, Peter Hennemann, Bernhard Hübner, Wolfgang Kriesche, Hans Schorn, Rudi Tischer, Alexander Weis und Stephan Weis. 40 Jahre: Hans Schimmel und Jochen Weiser. 45 Jahre: Georg Fischer und Hans Schauer. 50 Jahre: Johann Ellner, Josef Ellner, Horst Fechter, Andreas Kerner (Oberlangheim), Andreas Kerner (Uetzing), Walburga Krappmann, Elisabeth Weiser und Gundi Zurek. gkle