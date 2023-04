Bestes Wetter begrüßte die zwölf Freiwilligen des Gartenbauvereins Bamberg-Kaulberg e.V., die sich auf der Streuobstwiese an der Villa Remeis in der Bamberger Bergstadt einfanden, um dort gemeinsam junge Obstbäume zu schneiden. Abgestimmt worden war die gemeinnützige Aktion im Vorfeld mit der Bürgerspitalstiftung, die den ausgedehnten Streuobstbestand an der Villa Remeis bewirtschaftet.

„Streuobstwiesen sind menschengemachte Paradiese: Sie gehören zu den artenreichsten Lebensräumen, die unsere Kulturlandschaft zu bieten hat“, erklärt Alexandra Klemisch von der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Bamberg . Bis zu 5000 unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten könnten auf einer Streuobstwiese ihr Zuhause finden.

Damit Apfel- und Birnbäume gesund alt werden und ihr volles Potenzial ausbilden können, benötigen sie besonders in den ersten Jahren nach der Pflanzung einen fachgerechten Erziehungsschnitt. Ziel ist es, eine stabile Kronenform aufzubauen, die auch im hohen Alter das Gewicht der schweren Früchte sicher tragen kann.

Wie aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes weiter hervorgeht, konzentrierten sich bei der Aktion an der Villa Remeis die geübten Obstbaumpfleger des Gartenbauvereins am Aktionstag in erster Linie auf die jüngeren Bäume, die seit 2012 auf der Wiese nachgepflanzt wurden. Die Eingriffe, die im nächsten Frühjahr noch einmal nachbearbeitet werden sollen, zielen darauf, den Bäumen eine langfristig tragfähige Struktur zu geben. red